«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» в РПЛ со счётом 2:2

Казанский «Рубин» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 2-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:2.

Уже на 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд, а гол Матео Кассьерры на 36-й позволил гостям уйти на перерыв с комфортным лидерством. Однако в начале второго тайма Велдин Ходжа один гол отыграл, а удар Мирлинда Даку на 90-й минуте принёс хозяевам ничью.

И «Рубин», и «Зенит» набрали по четыре очка и занимают в турнирной таблице четвёртое и шестое места соответственно. В следующем туре петербуржцы 3 августа сыграют дома с ЦСКА, казанцы 4 августа примут «Сочи».

В других играх дня «Оренбург» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а ЦСКА в Москве обыграл «Ахмат» (2:1).