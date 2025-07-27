Турция представила замаскированный под контейнер ракетный комплекс

Турецкая компания Roketsan объявила о разработке новой системы запуска ракет. Она выглядит как стандартный грузовой контейнер. Показали эту систему на международной выставке оборонной промышленности IDEF в Стамбуле, проходящей с 22 по 27 июля.

По информации компании, из контейнера длиной шесть или 12 метров можно произвести запуск шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca. Дальность этих ракет превышает 400 км.

Каждая ракета с боеголовкой весом около 250 кг и инфракрасной головкой самонаведения (IIR) способна поражать цели с точностью до нескольких сантиметров. Пункт управления запуском также размещён внутри контейнера. Представители компании пояснили, что такой камуфляж затрудняет выявление расположения пусковой установки. Это делает удар неожиданным.