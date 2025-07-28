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Регион
28 июля, 01:40

Российский военный заплатит 2,5 млн рублей за похвалу украинской армии

Ъ: Военнослужащий ВС РФ оштрафован за положительные отзывы о ВСУ

Обложка © freepik/fabrikasimf

Обложка © freepik/fabrikasimf

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение оштрафовать российского военнослужащего на 2,5 млн рублей. Причиной стал ряд положительных высказываний в адрес Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела.

Суд установил, что Сефербег Г., занимая должность начальника смены взвода военной войсковой комендатуры, в разговорах с сослуживцами в сентябре 2022 года распространял заведомо ложную информацию о ходе специальной военной операции (СВО), в частности, преувеличивал успехи ВСУ в ДНР.

«Желая напугать подчинённый ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», — говорится в материалах суда.

Фигурант был признан виновным в публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооружённых сил России, совершённом с использованием служебного положения. Прапорщику назначили наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления в течение трёх лет.

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Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд оштрафовал 35-летнюю местную жительницу на 45 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес участников СВО. Поводом стало видео, на котором девушка за рулём высказала пожелание смерти участникам специальной военной операции и заявила о намерении отметить их гибель распитием вина. Суд признал её виновной в дискредитации Вооружённых Сил РФ.

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Антон Голыбин
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