Российский военный заплатит 2,5 млн рублей за похвалу украинской армии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение оштрафовать российского военнослужащего на 2,5 млн рублей. Причиной стал ряд положительных высказываний в адрес Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела.

Суд установил, что Сефербег Г., занимая должность начальника смены взвода военной войсковой комендатуры, в разговорах с сослуживцами в сентябре 2022 года распространял заведомо ложную информацию о ходе специальной военной операции (СВО), в частности, преувеличивал успехи ВСУ в ДНР.

«Желая напугать подчинённый ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», — говорится в материалах суда.