Пассажирский лайнер приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

Пассажирский самолет Embraer 190 подал сигнал о помощи во время полёта над Каспийским морем. Лайнер выполнял рейс из Ижевска в Махачкалу и приземлился в Дагестане.

После подачи сигнала воздушное судно заметили над полуостровом Бузачи в Казахстане. Оно двигалось в сторону Актау. Позже выяснили, что самолёт сел в Махачкале.

«Самолёт приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — приводит комментарий авиационных служб «Интерфакс».