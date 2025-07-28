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28 июля, 04:25

Politico: США отложили эксперимент по созданию облаков для затемнения солнца

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В США приостановили эксперимент по созданию облаков из морской воды. Группа учёных из Вашингтонского университета начала эксперимент в Калифорнии, цель которого заключалась в затемнении солнечных лучей с помощью искусственных облаков из морской воды, сообщает Politico.

Однако местные чиновники остановили проведение эксперимента, который начался в районе города Аламеда. Их возмутили секретные условия. Опыты прекратили всего через 20 минут после начала.

Технология, которую пытались протестировать, связана с солнечной геоинженерией. В материале говорится, что эта область ставит ряд вопросов: с одной стороны, она может предложить решения климатических проблем, с другой — непонятно, как такие эксперименты отразятся на экосистеме. Отсутствие регулирования в данной области усложняет ситуацию.

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Лия Мурадьян
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