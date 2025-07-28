Politico: США отложили эксперимент по созданию облаков для затемнения солнца
Обложка © Freepik / wirestock
В США приостановили эксперимент по созданию облаков из морской воды. Группа учёных из Вашингтонского университета начала эксперимент в Калифорнии, цель которого заключалась в затемнении солнечных лучей с помощью искусственных облаков из морской воды, сообщает Politico.
Однако местные чиновники остановили проведение эксперимента, который начался в районе города Аламеда. Их возмутили секретные условия. Опыты прекратили всего через 20 минут после начала.
Технология, которую пытались протестировать, связана с солнечной геоинженерией. В материале говорится, что эта область ставит ряд вопросов: с одной стороны, она может предложить решения климатических проблем, с другой — непонятно, как такие эксперименты отразятся на экосистеме. Отсутствие регулирования в данной области усложняет ситуацию.
Ранее учёные установили, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может вызвать выброс до 100 тысяч тонн лунной породы. Этот сценарий создаёт риски для спутников и других космических аппаратов на околоземной орбите.