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Регион
28 июля, 04:38

Семь украинских беспилотников уничтожено за ночь над четырьмя областями России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В ночь на 28 июля 2025 года российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области и по одному над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей.

ПВО России за сутки уничтожили 291 дрон и 3 снаряда Vampire
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А за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотных летательных аппарата над рядом регионов страны и акваторией Азовского моря. Основная часть дронов была уничтожена над Ленинградской областью. Также беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Нижегородской, Белгородской и Смоленской областями.

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Антон Голыбин
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