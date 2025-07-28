Семь украинских беспилотников уничтожено за ночь над четырьмя областями России

В ночь на 28 июля 2025 года российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области и по одному над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей.