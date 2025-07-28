Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 07:12

«Он сделает это»: В Британии раскрыли, какую жертву готов принести Зеленский ради власти

Меркурис: Зеленский пожертвует позициями ВСУ для сохранения контроля над Киевом

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский может пойти на уступки в позициях ВСУ, чтобы сохранить свою политическую власть на Украине и удержаться на посту главы киевского режима. Об этом на YouTube заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Если Зеленскому придётся пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной», — сказал эксперт.

Потеря контроля над столицей подорвёт легитимность Зеленского и его позиции будут зависеть от поддержки Запада, которая, по словам Меркуриса, уже не является безусловной.

Астролог назвал Life.ru точную дату краха режима Зеленского
Астролог назвал Life.ru точную дату краха режима Зеленского

Напомним, что ранее сам глава киевского режима заявлял, что не планирует долго оставаться у власти. Зеленский исключил возможность многолетнего правления, заявив, что не будет руководить Украиной 30 или 35 лет. Он также акцентировал внимание на важности «сохранения самоуважения при исполнении государственных обязанностей».

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar