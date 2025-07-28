«Он сделает это»: В Британии раскрыли, какую жертву готов принести Зеленский ради власти
Меркурис: Зеленский пожертвует позициями ВСУ для сохранения контроля над Киевом
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский может пойти на уступки в позициях ВСУ, чтобы сохранить свою политическую власть на Украине и удержаться на посту главы киевского режима. Об этом на YouTube заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Если Зеленскому придётся пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной», — сказал эксперт.
Потеря контроля над столицей подорвёт легитимность Зеленского и его позиции будут зависеть от поддержки Запада, которая, по словам Меркуриса, уже не является безусловной.
Напомним, что ранее сам глава киевского режима заявлял, что не планирует долго оставаться у власти. Зеленский исключил возможность многолетнего правления, заявив, что не будет руководить Украиной 30 или 35 лет. Он также акцентировал внимание на важности «сохранения самоуважения при исполнении государственных обязанностей».