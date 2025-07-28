«Он сделает это»: В Британии раскрыли, какую жертву готов принести Зеленский ради власти

Владимир Зеленский может пойти на уступки в позициях ВСУ, чтобы сохранить свою политическую власть на Украине и удержаться на посту главы киевского режима. Об этом на YouTube заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Если Зеленскому придётся пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной», — сказал эксперт.

Потеря контроля над столицей подорвёт легитимность Зеленского и его позиции будут зависеть от поддержки Запада, которая, по словам Меркуриса, уже не является безусловной.