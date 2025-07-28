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28 июля, 08:01

Два парня загадочно погибли на вписке за пару дней до дня рождения, друзья выбросили тела в парк

Тела двух парней выбросили в парк после вечеринки в Красном Селе в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sinn P. Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sinn P. Photography

В парке Красного Села в Санкт-Петербурге нашли тела двух 21-летних молодых людей, скончавшихся от передозировки наркотиками. Предполагается, что они погибли во время вечеринки, а их тела были перенесены в кусты подальше от места происшествия другими участниками, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Трагедия произошла недалеко от Дудергофского озера. Тела парней без признаков жизни обнаружил местный житель, который вызвал полицию. В ходе расследования выяснилось, что погибшие проводили вечер у некоего Максима. Об этом сообщили двое других участников вечеринки — 25-летний и 17-летний молодые люди, которых Максим попросил помочь избавиться от тел, пообещав сразу после этого обратиться в полицию.

Один из помощников, проживающий у Максима, признался, что хозяин дома принёс на вписку мефедрон, который употребляли все гости. В начале августа оба погибших должны были отметить свой 22-й день рождения.

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Наталья Афонина
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