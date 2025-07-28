В Бангкоке мужчина расстрелял толпу на местном рынке и попал на видео

В Бангкоке мужчина внезапно открыл стрельбу по толпе. По последней информации, погибли как минимум шесть человек. Трагедия произошла на одном из местных рынков, жертвами преступника стали охранники, продавец и посетители. Об этом сообщил портал Thai Enquirer.

Стрельба в Бангкоке. Видео © Х / visegrad24

В Сети появились кадры с места преступления. Камеры засняли, как люди пытаются выбежать с рынка на улицу и спрятаться. Слышны звуки выстрелов. Подозреваемый после стрельбы попытался спокойно покинуть место трагедии. Сейчас полиция проводит операцию по его задержанию.