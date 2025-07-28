В Бангкоке мужчина расстрелял толпу на местном рынке и попал на видео
Thai Enquirer: Мужчина открыл стрельбу на рынке в Бангкоке, 6 человек погибли
Место ЧП в Бангкоке. Обложка © Х / War_Monitoring
В Бангкоке мужчина внезапно открыл стрельбу по толпе. По последней информации, погибли как минимум шесть человек. Трагедия произошла на одном из местных рынков, жертвами преступника стали охранники, продавец и посетители. Об этом сообщил портал Thai Enquirer.
Стрельба в Бангкоке. Видео © Х / visegrad24
В Сети появились кадры с места преступления. Камеры засняли, как люди пытаются выбежать с рынка на улицу и спрятаться. Слышны звуки выстрелов. Подозреваемый после стрельбы попытался спокойно покинуть место трагедии. Сейчас полиция проводит операцию по его задержанию.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошла стрельба, в результате которой двое молодых людей были госпитализированы. Всё случилось в Березниках. В МВД заверили, что все участники конфликта установлены, проводится проверка обстоятельств произошедшего.