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28 июля, 08:01

В Бангкоке мужчина расстрелял толпу на местном рынке и попал на видео

Thai Enquirer: Мужчина открыл стрельбу на рынке в Бангкоке, 6 человек погибли

Место ЧП в Бангкоке. Обложка © Х / War_Monitoring

Место ЧП в Бангкоке. Обложка © Х / War_Monitoring

В Бангкоке мужчина внезапно открыл стрельбу по толпе. По последней информации, погибли как минимум шесть человек. Трагедия произошла на одном из местных рынков, жертвами преступника стали охранники, продавец и посетители. Об этом сообщил портал Thai Enquirer.

Стрельба в Бангкоке. Видео © Х / visegrad24

В Сети появились кадры с места преступления. Камеры засняли, как люди пытаются выбежать с рынка на улицу и спрятаться. Слышны звуки выстрелов. Подозреваемый после стрельбы попытался спокойно покинуть место трагедии. Сейчас полиция проводит операцию по его задержанию.

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Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошла стрельба, в результате которой двое молодых людей были госпитализированы. Всё случилось в Березниках. В МВД заверили, что все участники конфликта установлены, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

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Татьяна Миссуми
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