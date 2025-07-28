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Регион
28 июля, 08:14

«Полноценный труд»: В России призвали платить матерям зарплату до 200 тысяч рублей

Политолог Колпашников призвал ввести в России зарплату за материнство

Мать и дитя. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мать и дитя. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россиянки должны получать зарплату за материнство, уверен подполковник запаса ФСБ Виталий Колпашников. Данная мера, по его словам, поможет исправить демографическую ситуацию в стране. Эксперт призвал установить размер финансовой поддержки матерей в пределах от 100 до 200 тысяч рублей.

«Женщина должна получать зарплату за то, что она рожает, растит и воспитывает ребёнка — от 100 до 200 тысяч рублей», — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, это должен быть полноценный труд со стажем. Его обязательно нужно учитывать при выходе на пенсию, подытожил Колпашников.

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Борис Эльфанд
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