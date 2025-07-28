«Полноценный труд»: В России призвали платить матерям зарплату до 200 тысяч рублей
Политолог Колпашников призвал ввести в России зарплату за материнство
Мать и дитя. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Россиянки должны получать зарплату за материнство, уверен подполковник запаса ФСБ Виталий Колпашников. Данная мера, по его словам, поможет исправить демографическую ситуацию в стране. Эксперт призвал установить размер финансовой поддержки матерей в пределах от 100 до 200 тысяч рублей.
«Женщина должна получать зарплату за то, что она рожает, растит и воспитывает ребёнка — от 100 до 200 тысяч рублей», — отметил политолог в эфире радио Sputnik.
По его словам, это должен быть полноценный труд со стажем. Его обязательно нужно учитывать при выходе на пенсию, подытожил Колпашников.
Ранее в Госдуме предложили давать родителям дополнительный оплачиваемый выходной. Кроме того, в России хотят ввести ежегодные выплаты семьям школьников к 1 сентября.