«Полноценный труд»: В России призвали платить матерям зарплату до 200 тысяч рублей

Россиянки должны получать зарплату за материнство, уверен подполковник запаса ФСБ Виталий Колпашников. Данная мера, по его словам, поможет исправить демографическую ситуацию в стране. Эксперт призвал установить размер финансовой поддержки матерей в пределах от 100 до 200 тысяч рублей.

«Женщина должна получать зарплату за то, что она рожает, растит и воспитывает ребёнка — от 100 до 200 тысяч рублей», — отметил политолог в эфире радио Sputnik.