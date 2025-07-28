Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина, лидер – Люксембург

Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина – среднемесячной зарплаты гражданам РФ хватает на покупку 1360 литров АИ-95. Такие подсчёты сделали аналитики РИА «Новости».

Топ возглавил Люксембург, где жители могут позволить себе более 2,8 тысячи литров бензина благодаря высоким зарплатам и относительно низким ценам на топливо. Следующие четыре строчки заняли Британия с 2,5 тысячи литров, а также Норвегия, Австрия и Ирландия, которые могут приобрести свыше 2,2 тысячи литров.

Меньше всего повезло жителям Молдавии, которые на среднюю зарплату могут купить всего 546 литров – это в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Радоваться не приходится и гражданам Румынии, Латвии, Словакии, Венгрии и Хорватии. В этих странах на среднюю зарплату можно позволить себе менее 800 литров бензина.

Согласно исследованию, в первой половине 2025 года в большинстве стран Европы цены на бензин снижались. Исключением стали Россия, Белоруссия и Казахстан.