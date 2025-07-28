Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина, лидер – Люксембург
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Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина – среднемесячной зарплаты гражданам РФ хватает на покупку 1360 литров АИ-95. Такие подсчёты сделали аналитики РИА «Новости».
Топ возглавил Люксембург, где жители могут позволить себе более 2,8 тысячи литров бензина благодаря высоким зарплатам и относительно низким ценам на топливо. Следующие четыре строчки заняли Британия с 2,5 тысячи литров, а также Норвегия, Австрия и Ирландия, которые могут приобрести свыше 2,2 тысячи литров.
Меньше всего повезло жителям Молдавии, которые на среднюю зарплату могут купить всего 546 литров – это в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Радоваться не приходится и гражданам Румынии, Латвии, Словакии, Венгрии и Хорватии. В этих странах на среднюю зарплату можно позволить себе менее 800 литров бензина.
Согласно исследованию, в первой половине 2025 года в большинстве стран Европы цены на бензин снижались. Исключением стали Россия, Белоруссия и Казахстан.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ обсудит вопрос полного запрета на экспорт бензина, на данный момент решение ещё не принято. Рассматривается возможность продления эмбарго для трейдеров до октября. Министерство энергетики РФ сообщает о создании достаточных запасов топлива в стране для обеспечения стабильной работы экономики.