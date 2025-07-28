В России задержали организатора канала контрабанды наркотиков из Европы и США

Хабаровские таможенники задержали организатора канала контрабанды ЛСД, экстази, тетрагидроканнабинола из стран Европы и США. Мужчину взяли с поличным, когда он пришёл к почтовому ящику за письмом из Франции. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Выяснилось, что 39-летний россиянин покупал запрещёнку в даркнете за границей, затем продавал их через свой интернет-магазин и сбывал через кладменов с помощью закладок. Все расчёты осуществлялись в криптовалюте. Одна из таких посылок прошла через хабаровскую таможню, специалисты изъяли из почтового отправления 210 марок ЛСД, а адресату отправили пустой конверт. Когда тот пришёл за письмом к почтовому ящику в одном из жилых домов Хабаровска, его и задержали.

Известно, что в 2018 году мужчина уже был осужден за контрабанду более 1,5 кг ЛСД и экстази из США. В мае 2024 года, после отбывания наказания в колонии строгого режима, наркоторговец снова принялся за старое.