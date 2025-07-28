Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 08:51

В Госдуме сделали пугающее заявление о начале третьей мировой войны

Депутат Гурулёв: Третья мировая война уже идёт, но просто в непривычном формате

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Третья мировая война уже началась, но разворачивается в новом формате. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса и депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Он объяснил, что США, осознавая приближение конца своей гегемонии, стремятся ослабить остальной мир, чтобы сдержать его развитие, и Украина является лишь одним из театров военных действий.

«Третья мировая уже идёт, просто в непривычном формате. Штаты понимают, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина — это лишь один из фронтов», — считает депутат.

Гурулёв уверен, что любые переговоры по конфликту на Украине лишены смысла, так как Владимир Зеленский и его окружение будут сопротивляться до конца, мобилизуя молодёжь. Политик добавил, что Российская армия готова к такому сценарию, но важно также уделить внимание и промышленности, увеличивая выпуск военной продукции, в частности, повсеместно внедряя искусственный интеллект.

Орбан разглядел «зловещие тени» третьей мировой войны
Орбан разглядел «зловещие тени» третьей мировой войны

Недавно мнение, что третья мировая война фактически уже развернулась, высказал и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он объяснил, что наличие или отсутствие ядерного оружия не является определяющим фактором для начала событий. Подтверждением начала войны уже стала обстановка во всём мире.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar