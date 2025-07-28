Третья мировая война уже началась, но разворачивается в новом формате. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса и депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Он объяснил, что США, осознавая приближение конца своей гегемонии, стремятся ослабить остальной мир, чтобы сдержать его развитие, и Украина является лишь одним из театров военных действий.

«Третья мировая уже идёт, просто в непривычном формате. Штаты понимают, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина — это лишь один из фронтов», — считает депутат.

Гурулёв уверен, что любые переговоры по конфликту на Украине лишены смысла, так как Владимир Зеленский и его окружение будут сопротивляться до конца, мобилизуя молодёжь. Политик добавил, что Российская армия готова к такому сценарию, но важно также уделить внимание и промышленности, увеличивая выпуск военной продукции, в частности, повсеместно внедряя искусственный интеллект.