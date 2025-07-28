Китай отреагировал на украинские санкции

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин настаивает на немедленном устранении Украиной «ошибочных действий» и их последствий. Речь идет о санкциях, введённых Киевом в отношении физических и юридических лиц, зарегистрированных в Китае.

По словам дипломата, Китай «решительно защищает законные права и интересы китайских компаний» и выступает против односторонних ограничений, которые не утверждены Советом Безопасности ООН и не имеют международной правовой основы.