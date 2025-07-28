Китай отреагировал на украинские санкции
МИД КНР потребовал от Украины отменить санкции против китайских компаний
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Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин настаивает на немедленном устранении Украиной «ошибочных действий» и их последствий. Речь идет о санкциях, введённых Киевом в отношении физических и юридических лиц, зарегистрированных в Китае.
По словам дипломата, Китай «решительно защищает законные права и интересы китайских компаний» и выступает против односторонних ограничений, которые не утверждены Советом Безопасности ООН и не имеют международной правовой основы.
Ранее стало известно, что Украина распространила 18 пакетов санкций ЕС на компании и граждан из России, Китая, Ирана и ряда других стран. Среди мер воздействия — блокировка активов на территории Украины, отзыв лицензий, запрет на официальные визиты, передачу объектов интеллектуальной собственности, а также расторжение торговых соглашений, приостановка культурных и научных обменов и лишение украинских государственных наград.