Стало известно о проблемах с интернетом в сразу нескольких регионах России

Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Красноярского края пожаловались на перебои с доступом в интернет. Информацию о массовых сбоях подтверждает сервис Downdetector, отслеживающий жалобы пользователей в реальном времени.

Больше всего жалоб поступило от жителей столицы — за сутки в Москве зафиксировано свыше восьми тысяч обращений. В Свердловской области о проблемах с интернетом сообщили более 2,4 тысячи человек. Пользователи пишут, что с вечера 25 июля не открываются сайты и не работает мобильная передача данных. Отдельные сообщения о неполадках поступают с 24 июля.

Около пяти тысяч жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Красноярского края. Также сбои фиксируются в Орловской, Новосибирской и Нижегородской областях.