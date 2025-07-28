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Регион
28 июля, 08:41

Стало известно о проблемах с интернетом в сразу нескольких регионах России

Downdetector: В Свердловской области жалуются на сбои в работе интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Красноярского края пожаловались на перебои с доступом в интернет. Информацию о массовых сбоях подтверждает сервис Downdetector, отслеживающий жалобы пользователей в реальном времени.

Больше всего жалоб поступило от жителей столицы — за сутки в Москве зафиксировано свыше восьми тысяч обращений. В Свердловской области о проблемах с интернетом сообщили более 2,4 тысячи человек. Пользователи пишут, что с вечера 25 июля не открываются сайты и не работает мобильная передача данных. Отдельные сообщения о неполадках поступают с 24 июля.

Около пяти тысяч жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Красноярского края. Также сбои фиксируются в Орловской, Новосибирской и Нижегородской областях.

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Марина Фещенко
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