По делу о краже имущества Чубайса прокурор запросил 9 лет колонии
В Хамовническом суде Москвы начались прения сторон по делу о краже имущества на сумму около 70 миллионов рублей, потерпевшим по которому проходит бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Вячеслав Макаров, прокурор потребовал для подсудимых наказания от 4 лет 8 месяцев до 9 лет лишения свободы.
Наибольший срок — 9 лет — гособвинение запросило для экс-председателя правления ООО «УК Роснано» Ильи Сучкова. Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса. По версии следствия, имущество бизнесмена было похищено на территории жилого комплекса «Переделки» в Подмосковье. Ущерб оценивается в 70 миллионов рублей.
На скамье подсудимых, помимо Сучкова, находятся бывший член политсовета «Парнаса» Муса Садаев и двое охранников — Антон Поляков и Алексей Уляхин. Все фигуранты дела обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.