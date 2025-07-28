По делу о краже имущества Чубайса прокурор запросил 9 лет колонии

В Хамовническом суде Москвы начались прения сторон по делу о краже имущества на сумму около 70 миллионов рублей, потерпевшим по которому проходит бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Вячеслав Макаров, прокурор потребовал для подсудимых наказания от 4 лет 8 месяцев до 9 лет лишения свободы.

Наибольший срок — 9 лет — гособвинение запросило для экс-председателя правления ООО «УК Роснано» Ильи Сучкова. Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса. По версии следствия, имущество бизнесмена было похищено на территории жилого комплекса «Переделки» в Подмосковье. Ущерб оценивается в 70 миллионов рублей.