Саранча закрыла небо: Водители в шоке от нашествия насекомых на федеральной трассе

На кадрах видно, как сотни насекомых ударяются о лобовое стекло автомобиля, движущегося на малой скорости. Из-за плотного скопления саранчи создаётся впечатление плотной дымки над дорогой.

По данным регионального Россельхозцентра, из-за нашествия уже обработаны более 33 тысяч гектаров сельхозугодий. В ведомстве уточнили, что крупные очаги распространения вредителя остаются на труднодоступных территориях — заповедных землях на границе Дагестана и Калмыкии, а также на камышовых островах в Каспийском море, где до окрыления питается азиатская перелетная саранча.