Саранча закрыла небо: Водители в шоке от нашествия насекомых на федеральной трассе
Рой саранчи атаковал машину на трассе в Дагестане и попал на видео
В районе Кизляра в Дагестане рой саранчи окружил машину на федеральной трассе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан».
Видео © Telegram-канал «Тут Дагестан»
На кадрах видно, как сотни насекомых ударяются о лобовое стекло автомобиля, движущегося на малой скорости. Из-за плотного скопления саранчи создаётся впечатление плотной дымки над дорогой.
По данным регионального Россельхозцентра, из-за нашествия уже обработаны более 33 тысяч гектаров сельхозугодий. В ведомстве уточнили, что крупные очаги распространения вредителя остаются на труднодоступных территориях — заповедных землях на границе Дагестана и Калмыкии, а также на камышовых островах в Каспийском море, где до окрыления питается азиатская перелетная саранча.
А ранее в Волгоградской области зафиксировано нашествие саранчи. Местные жители сообщают о больших скоплениях вредителей, в частности, на дорогах вблизи Ленинска.
Обложка © Telegram-канал «Тут Дагестан»