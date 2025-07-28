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Регион
28 июля, 09:24

Саранча закрыла небо: Водители в шоке от нашествия насекомых на федеральной трассе

Рой саранчи атаковал машину на трассе в Дагестане и попал на видео

В районе Кизляра в Дагестане рой саранчи окружил машину на федеральной трассе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан».

Видео © Telegram-канал «Тут Дагестан»

На кадрах видно, как сотни насекомых ударяются о лобовое стекло автомобиля, движущегося на малой скорости. Из-за плотного скопления саранчи создаётся впечатление плотной дымки над дорогой.

По данным регионального Россельхозцентра, из-за нашествия уже обработаны более 33 тысяч гектаров сельхозугодий. В ведомстве уточнили, что крупные очаги распространения вредителя остаются на труднодоступных территориях — заповедных землях на границе Дагестана и Калмыкии, а также на камышовых островах в Каспийском море, где до окрыления питается азиатская перелетная саранча.

Саранча, преодолевающая до 20 км в день, добралась до Киева
Саранча, преодолевающая до 20 км в день, добралась до Киева

А ранее в Волгоградской области зафиксировано нашествие саранчи. Местные жители сообщают о больших скоплениях вредителей, в частности, на дорогах вблизи Ленинска.

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Обложка © Telegram-канал «Тут Дагестан»

Марина Фещенко
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