Трамп поставил торговую войну с Китаем на паузу для встречи с Си Цзиньпином

США временно отменили ограничения на экспорт технологий в Китай для содействия торговым переговорам. Администрация президента Дональда Трампа решила приостановить введение ограничений на экспорт в КНР, чтобы не ухудшить процесс диалога с Пекином. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.

«США заморозили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином и помочь президенту Дональду Трампу добиться встречи с председателем Си Цзиньпином в этом году», — говорится в материале на сайте издания.

В последние месяцы Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США получало указания избегать жёстких мер против КНР. Однако некоторые чиновники предупреждают, что причиной этого является опасение возможных ответных действий со стороны Китая, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов и магнитов в США.