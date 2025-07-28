В США назвали три фактора, которые приведут к концу конфликта на Украине в 2025 году

Чтобы украинский конфликт завершился в течение 2025 года, должны совпасть сразу несколько факторов: продолжение наступательных действий ВС РФ, ослабление режима Владимира Зеленского и желание президента США Дональда Трампа воздействовать на Киев с целью принудить его к перемирию. Об этом ТАСС рассказал американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

«Продолжающееся продвижение России на поле боя в сочетании с ослаблением власти Зеленского на Украине и желанием Трампа завершить конфликт путём долгосрочного решения позволяют предположить, что переговоры успешно завершатся до конца этого года, но не раньше», — поделился он.

Эксперт напомнил, что Трамп давно поставил под вопрос финансирование киевского режима, американский лидер хочет знать, куда ушли сотни миллиардов долларов, отосланных на Украину. По словам аналитика, этот вопрос всё громче звучит в Белом доме, поэтому желающих продолжать отправлять Киеву деньги и оружие становится всё меньше. При этом, добавил Джилл, Зеленский начал терять свой политический вес на Украине, а Запад устал от его громких лозунгов и постоянных требований дать денег.

«Президент Трамп пообещал, что [американские] вооружения снова будут отправлены на Украину, но платить за них будет Западная Европа. Затем несколько западноевропейских стран уклонились от предоставления обещанных выплат», — заметил Джилл.