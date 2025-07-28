Международный звонок и доклад: Раскрыт график Путина на понедельник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор. Также он встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, который приедет в Кремль с докладом.

Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. При необходимости двустороннюю беседу лидеров можно будет быстро и без препятствий организовать, но пока никаких конкретных наработок по этому вопросу нет.