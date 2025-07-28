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Регион
28 июля, 10:02

Международный звонок и доклад: Раскрыт график Путина на понедельник

Песков: Путин запланировал международный телефонный разговор на понедельник

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор. Также он встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, который приедет в Кремль с докладом.

«В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор», — сказал Песков журналистам.

Лавров: Толку от телефонного разговора Путина и Макрона было мало
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Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. При необходимости двустороннюю беседу лидеров можно будет быстро и без препятствий организовать, но пока никаких конкретных наработок по этому вопросу нет.

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Анастасия Никонорова
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