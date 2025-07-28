Президенты не делают черновую работу: В Кремле рассказали, когда встретятся Путин и Трамп

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом станет итогом подготовительной работы по урегулированию конфликта на Украине. Прорабатывать подходы к этому процессу на уровне глав государств было бы нелогично. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу — сложную, черновую — президентам абсолютно нелогично. Нужно подготовиться, нужно сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот», — заметил он.