Президенты не делают черновую работу: В Кремле рассказали, когда встретятся Путин и Трамп
Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине, а не верстать
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом станет итогом подготовительной работы по урегулированию конфликта на Украине. Прорабатывать подходы к этому процессу на уровне глав государств было бы нелогично. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу — сложную, черновую — президентам абсолютно нелогично. Нужно подготовиться, нужно сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот», — заметил он.
Также в ходе брифинга Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на сегодняшний день. У главы государства запланирован международный телефонный разговор во второй половине дня и встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в Кремле.