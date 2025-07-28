В Новосибирске орудует высокий «‎маньяк из морга», девушкам назвали гибельное место

В Новосибирске мужчина напал на девушку, попытался её утащить в лес и изнасиловать, но его жертве удалось вырваться и сбежать. Преступник скрылся, его разыскивает полиция. Об этом сообщает Mash Siberia , предупреждая женщин, чтобы они были внимательны.

Инцидент произошёл у морга в Академгородке вечером 27 июля. Девушка шла в сторону улицы Пирогова, где её поджидал насильник. По словам потерпевшей, «маньяк из морга» схватил её за шею, не давая вырваться, после чего поволок в лес. Она смогла вырваться и сбежать, а затем подала заявление в полицию. На вид напавшему около 30 лет, он высокий, с тёмными короткими волосами, со светлой кожей, спортивного крепкого телосложения.