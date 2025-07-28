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28 июля, 10:23

В Новосибирске орудует высокий «‎маньяк из морга», девушкам назвали гибельное место

Mash: В Новосибирске мужчина попытался затащить девушку в лес и изнасиловать

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Новосибирске мужчина напал на девушку, попытался её утащить в лес и изнасиловать, но его жертве удалось вырваться и сбежать. Преступник скрылся, его разыскивает полиция. Об этом сообщает Mash Siberia, предупреждая женщин, чтобы они были внимательны.

Инцидент произошёл у морга в Академгородке вечером 27 июля. Девушка шла в сторону улицы Пирогова, где её поджидал насильник. По словам потерпевшей, «маньяк из морга» схватил её за шею, не давая вырваться, после чего поволок в лес. Она смогла вырваться и сбежать, а затем подала заявление в полицию. На вид напавшему около 30 лет, он высокий, с тёмными короткими волосами, со светлой кожей, спортивного крепкого телосложения.

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Ранее сообщалось, что в городе Красное Село в Ленинградской области 17-летний подросток дважды за одно утро попытался изнасиловать двух женщин, второе нападение он смог довести до конца. Юного преступника задержали.

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Татьяна Миссуми
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