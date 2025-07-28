Аэропорт Жуковский сообщил о сбоях на сайте из-за провайдера

Московский аэропорт Жуковский сообщил о неполадках на сайте из-за сбоя у провайдера интернета. Тем не менее, воздушная гавань продолжает работать согласно графику и принимать рейсы по раснисанию.

«В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта», — сообщается в телеграм-канале воздушной гавани..