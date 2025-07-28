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Регион
28 июля, 10:27

Аэропорт Жуковский сообщил о сбоях на сайте из-за провайдера

Аэропорт Жуковский работает штатно, несмотря на сбои у интернет-провайдера

Обложка © freepik / rawpixel.com

Обложка © freepik / rawpixel.com

Московский аэропорт Жуковский сообщил о неполадках на сайте из-за сбоя у провайдера интернета. Тем не менее, воздушная гавань продолжает работать согласно графику и принимать рейсы по раснисанию.

«В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта», сообщается в телеграм-канале воздушной гавани..

Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне
Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

Ранее сообщалось, что из-за задержек у двух авиакомпаний транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска.

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Татьяна Миссуми
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