Аэропорт Жуковский сообщил о сбоях на сайте из-за провайдера
Аэропорт Жуковский работает штатно, несмотря на сбои у интернет-провайдера
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Московский аэропорт Жуковский сообщил о неполадках на сайте из-за сбоя у провайдера интернета. Тем не менее, воздушная гавань продолжает работать согласно графику и принимать рейсы по раснисанию.
«В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта», — сообщается в телеграм-канале воздушной гавани..
Ранее сообщалось, что из-за задержек у двух авиакомпаний транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска.