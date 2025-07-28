Двухлетняя девочка ранена из-за удара ВСУ по частному дому в Запорожской области

Двухлетняя девочка пострадала от удара ВСУ по частному дому в селе Васильевка. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате террористической атаки по частному домовладению в городе Васильевка пострадал двухлетний ребёнок. У девочки осколочные ранения руки, ей оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.