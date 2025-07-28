Двухлетняя девочка ранена из-за удара ВСУ по частному дому в Запорожской области
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Двухлетняя девочка пострадала от удара ВСУ по частному дому в селе Васильевка. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В результате террористической атаки по частному домовладению в городе Васильевка пострадал двухлетний ребёнок. У девочки осколочные ранения руки, ей оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что житель Белгородской области получил ранения после атаки БПЛА ВСУ. Мужчину доставили в региональную больницу с травмами, полученными в результате взрыва. Врачи выявили у него контузию от ударной волны, а также многочисленные осколочные ранения в области лица и кисти.