Дональд-д-д: В Белом доме рассказали, как Трамп панибратствует с Макроном, а тот подражает в ответ
Politico: Трамп использует личный телефон для разговоров с мировыми лидерами
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Американский лидер Дональд Трамп активно использует личный телефон для неформального общения с мировыми лидерами, игнорируя дипломатические протоколы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации США.
Ещё в первый президентский срок Трамп раздал свой мобильный номер ключевым мировым лидерам, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Во время второго срока эта практика сохранилась — политики регулярно звонят и пишут президенту как для обсуждения серьёзных вопросов, так и для дружеских бесед.
По данным издания, разговоры часто носят неофициальный характер. Один из собеседников Politico привёл пример, когда Трамп протяжно произнёс «Эмманюл-л-ль», на что Макрон игриво ответил «Дональд-д-д», демонстрируя особый стиль их отношений.
Накануне в Сети появилась видеозапись, компрометирующая Дональда Трампа... как гольфиста. Выяснилось, что один из его помощников носит в кармане мяч для гольфа и незаметно бросает его на поле неподалёку от того места, куда попал американский президент. Впрочем, не стоит бездоказательно обвинять главу США — он может быть не в курсе этой махинации.