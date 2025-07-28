Дональд-д-д: В Белом доме рассказали, как Трамп панибратствует с Макроном, а тот подражает в ответ

Американский лидер Дональд Трамп активно использует личный телефон для неформального общения с мировыми лидерами, игнорируя дипломатические протоколы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации США.

Ещё в первый президентский срок Трамп раздал свой мобильный номер ключевым мировым лидерам, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Во время второго срока эта практика сохранилась — политики регулярно звонят и пишут президенту как для обсуждения серьёзных вопросов, так и для дружеских бесед.

По данным издания, разговоры часто носят неофициальный характер. Один из собеседников Politico привёл пример, когда Трамп протяжно произнёс «Эмманюл-л-ль», на что Макрон игриво ответил «Дональд-д-д», демонстрируя особый стиль их отношений.