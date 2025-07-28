Помощник для лунки: Трампа уличили в жульничестве при игре в гольф в Шотландии
Помощник Трампа подвинул мяч президента США во время игры в гольф в Шотландии
Обложка © X / Frapor
Президента США Дональда Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф, состоявшейся в минувшую субботу, 26 июля, в Шотландии. Видеозапись, подтверждающая эти обвинения, появилась в Сети и быстро набрала популярность.
Трампа поймали на нечестной игре в гольф в Шотландии. Обложка © X / Frapor
На кадрах видно, как помощник Трампа незаметно передвигает мяч, подбрасывая его на значительное расстояние от первоначального места попадания. Инцидент произошёл на открытии курорта Trump Turnberry, где приезд Трампа сопровождался акциями протеста.
Американский лидер не давал комментариев по этому поводу.
Напомним, в Шотландии президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен договорился о снижении пошлин в отношении Евросоюза в обмен на масштабные закупки Европой американского вооружения на сотни миллиардов долларов, а также энергоресурсов США, чтобы избавиться от закупок российского продукта.