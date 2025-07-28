Помощник для лунки: Трампа уличили в жульничестве при игре в гольф в Шотландии

Президента США Дональда Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф, состоявшейся в минувшую субботу, 26 июля, в Шотландии. Видеозапись, подтверждающая эти обвинения, появилась в Сети и быстро набрала популярность.

Трампа поймали на нечестной игре в гольф в Шотландии. Обложка © X / Frapor

На кадрах видно, как помощник Трампа незаметно передвигает мяч, подбрасывая его на значительное расстояние от первоначального места попадания. Инцидент произошёл на открытии курорта Trump Turnberry, где приезд Трампа сопровождался акциями протеста.