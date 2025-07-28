Диалог между СССР и США не прерывался даже в разгар холодной войны, при этом существовало взаимное уважение. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

Однако в настоящее время ситуация изменилась, и Европа, по его словам, «охвачена агрессией».

«Сейчас его (диалога. — Прим. Life.ru) нет. Европа просто остервенела», — сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что это во многом связано с борьбой за власть. Он также отметил, что страны Европы стремятся спровоцировать дестабилизацию в российском обществе, несмотря на меры, предпринятые российским руководством для ограничения деятельности иностранных НПО и сомнительных СМИ.

«Европа осознаёт, что те сотни миллиардов евро, которые они потратили на поддержку Украины для противодействия России, нацелены на то, чтобы использовать украинцев как пушечное мясо в этой борьбе. Они хотят устранить Россию как соперника», — добавил министр.