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Регион
28 июля, 12:03

Лавров: Даже в холодную войну СССР и Запад имели взаимное уважение

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Диалог между СССР и США не прерывался даже в разгар холодной войны, при этом существовало взаимное уважение. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

Однако в настоящее время ситуация изменилась, и Европа, по его словам, «охвачена агрессией».

«Сейчас его (диалога. — Прим. Life.ru) нет. Европа просто остервенела», — сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что это во многом связано с борьбой за власть. Он также отметил, что страны Европы стремятся спровоцировать дестабилизацию в российском обществе, несмотря на меры, предпринятые российским руководством для ограничения деятельности иностранных НПО и сомнительных СМИ.

«Европа осознаёт, что те сотни миллиардов евро, которые они потратили на поддержку Украины для противодействия России, нацелены на то, чтобы использовать украинцев как пушечное мясо в этой борьбе. Они хотят устранить Россию как соперника», добавил министр.

Лавров: Толку от телефонного разговора Путина и Макрона было мало
Лавров: Толку от телефонного разговора Путина и Макрона было мало

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация впервые в своей долгой истории вынуждена самостоятельно противостоять всему Западному миру, что исключает любые проявления слабости. Он отметил, что среди множества задач, стоящих перед страной, главной является победа над противником.

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Анастасия Никонорова
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