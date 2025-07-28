Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте школ и выплатах бойцам СВО

Президент России Владимир Путин обсудил соцэкономическое развитие Ставрополья на встрече с губернатором Владимиром Владимировым, две главные темы – ремонт школ и выплаты бойцам СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провёл встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас 647 школ, в год – с Вашего поручения 2021 года, помните, когда Вы сказали, 7 тысяч школ отремонтируете, – мы 30% школ отремонтировали. Представляете, 200 школ, никогда такого не было. И сейчас в год – от 16, ну в этом году 16 школ, в следующем году – 30 школ ремонтирую. То есть к 2030 году в соответствии с нацпроектом, я не думаю, я уверен, что мы перейдём к ремонту школ на 100%», – рассказал чиновник.

Ещё 150 школ находятся на тапе строительства. Две из них на полторы тысячи учеников появятся в Пятигорске и Ставрополе. Они коснулись и реализации социальных программ на территории края. Глава региона также доложил президенту о поддержке семей участников СВО, дополнительных выплатах бюджетникам. Так, за госнаграду каждому герою СВО регион платит миллион рублей, ранение – 500 тысяч рублей, а в случае гибели бойца семья получает из регионального бюджета 3 миллиона рублей.