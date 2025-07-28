«Думал, она кокетничает»: Лавров признался, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров наконец-то рассказал, какую именно фразу произнёс на саммите БРИКС в Казани, когда ему на ногу наступила девушка. В этом он признался на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, он сказал, что скоро выйдет покурить, решив, что это кокетство. Зал зашумел и зааплодировал после признания главы МИД.

«Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», — объяснил Лавров.