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Регион
28 июля, 12:17

«Думал, она кокетничает»: Лавров признался, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке

Лавров сказал девушке, которая наступила ему на ногу, что скоро выйдет покурить

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров наконец-то рассказал, какую именно фразу произнёс на саммите БРИКС в Казани, когда ему на ногу наступила девушка. В этом он признался на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, он сказал, что скоро выйдет покурить, решив, что это кокетство. Зал зашумел и зааплодировал после признания главы МИД.

«Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», — объяснил Лавров.

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Напомним, ещё в 2024 году в Казани во время саммита БРИКС Сергею Лаврову неизвестная девушка наступила на ногу. Министр оторвался от своих записей, посмотрел ей вслед и что-то сказал. Поскольку оригинальный звук на видео отсутствовал, пользователи Сети гадали, что именно сказал Лавров, пытаясь расшифровать его слова по губам. В МИД России заявили, что министр мог произвести фразу «Проходи быстрее», но как оказалось — это неправда.

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Наталья Афонина
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