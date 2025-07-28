«Думал, она кокетничает»: Лавров признался, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке
Лавров сказал девушке, которая наступила ему на ногу, что скоро выйдет покурить
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров наконец-то рассказал, какую именно фразу произнёс на саммите БРИКС в Казани, когда ему на ногу наступила девушка. В этом он признался на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».
По его словам, он сказал, что скоро выйдет покурить, решив, что это кокетство. Зал зашумел и зааплодировал после признания главы МИД.
«Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», — объяснил Лавров.
Напомним, ещё в 2024 году в Казани во время саммита БРИКС Сергею Лаврову неизвестная девушка наступила на ногу. Министр оторвался от своих записей, посмотрел ей вслед и что-то сказал. Поскольку оригинальный звук на видео отсутствовал, пользователи Сети гадали, что именно сказал Лавров, пытаясь расшифровать его слова по губам. В МИД России заявили, что министр мог произвести фразу «Проходи быстрее», но как оказалось — это неправда.