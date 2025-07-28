Генпрокуратура: Причиной сбоя в системах Аэрофлота стала хакерская атака

Причиной обширного сбоя в IT-системах «Аэрофлота» стала атака хакеров. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.

«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки», — говорится в публикации.

Пресс-служба ГП заявила о возбуждении уголовного дела в рамках части 4 статьи 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

В Минтрансе РФ сообщили, что ведомство совместно с Росавиацией и «Аэрофлотом» занимаются пересадкой части пассажиров на рейсы «России» и «Победы». Остальные авиакомпании работают в нормальном режиме.