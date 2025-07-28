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Регион
28 июля, 11:54

Генпрокуратура: Причиной сбоя в системах Аэрофлота стала хакерская атака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Причиной обширного сбоя в IT-системах «Аэрофлота» стала атака хакеров. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.

«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки», — говорится в публикации.

Пресс-служба ГП заявила о возбуждении уголовного дела в рамках части 4 статьи 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

В Минтрансе РФ сообщили, что ведомство совместно с Росавиацией и «Аэрофлотом» занимаются пересадкой части пассажиров на рейсы «России» и «Победы». Остальные авиакомпании работают в нормальном режиме.

Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса

Напомним, сегодня стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить часть назначенных рейсов из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре. Тем пассажирам, чьи вылеты не состоялись, вернут средства или переоформят билеты, когда проблема будет устранена.

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Юрий Лысенко
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