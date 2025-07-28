Генпрокуратура: Причиной сбоя в системах Аэрофлота стала хакерская атака
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Причиной обширного сбоя в IT-системах «Аэрофлота» стала атака хакеров. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.
«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки», — говорится в публикации.
Пресс-служба ГП заявила о возбуждении уголовного дела в рамках части 4 статьи 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
В Минтрансе РФ сообщили, что ведомство совместно с Росавиацией и «Аэрофлотом» занимаются пересадкой части пассажиров на рейсы «России» и «Победы». Остальные авиакомпании работают в нормальном режиме.
Напомним, сегодня стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить часть назначенных рейсов из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре. Тем пассажирам, чьи вылеты не состоялись, вернут средства или переоформят билеты, когда проблема будет устранена.