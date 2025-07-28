В ГД объяснили 15-е место России в бензиновом списке балансом между доходами и политикой

Результаты рейтинга, в котором Россия заняла 15-е место по доступности бензина среди европейских стран, могут показаться поводом для разочарования. Однако прямое сравнение по числу литров бензина на среднюю зарплату не всегда отражает реальную покупательную способность, здесь экономическая картина шире и требует пояснений. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат, член Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Во-первых, низкая цена топлива в России по-прежнему является одним из главных факторов, обеспечивающих транспортную доступность внутри страны. В абсолютных цифрах литр бензина в России стоит 62,3 рубля, что составляет второй самый низкий показатель среди всех стран рейтинга. При этом стоит помнить, что даже незначительное удорожание топлива в европейских странах ведёт к росту цен на услуги и товары. В России этот эффект выражен мягче», — объяснил политик.

Кроме того, в странах с высоким уровнем доступности бензина чаще всего фиксируются высокие налоги на транспорт и страховку, что нивелирует выгоду от большего числа покупаемых литров. Например, в Великобритании или Норвегии владение автомобилем остаётся затратным удовольствием. В России же совокупная стоимость владения транспортом является относительно умеренной.

Также стоит учитывать, что доступность бензина опирается не только на стоимость литра и среднюю зарплату, но и на политику по сдерживанию внутренних цен. Российские ведомства уже рассматривают меры по ограничению экспорта и регулированию демпферных выплат. Эти шаги позволят сохранить для населения относительную экономическую устойчивость в части транспортных расходов.

«15-е место в рейтинге — это отражение баланса между уровнем доходов и внутренней ценовой политикой. В условиях, когда многие страны добиваются снижения цен через спад спроса и сокращение поездок, Россия продолжает обеспечивать населению доступ к топливу с учётом внутренних экономических реалий», — заключил Говырин.