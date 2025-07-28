«‎Россию считает Родиной»: СПЧ помешает выслать в Бразилию героя битвы за Авдеевку

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратится в МВД из-за появления сведений об угрозе депортации участника СВО из Бразилии, который принимал участие в интенсивных боях за Авдеевку. Об этом сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов в своём Telegram-канале и пообещал, что они с коллегами соберут более подробную информацию по данному вопросу.

«Эта ситуация нуждается в особом внимании и порядке рассмотрения. Мы говорим о нарушении решения президента РФ об упрощённом порядке получения российского гражданства для иностранных граждан, защищающих нашу страну на передовой», — пишет Кабанов.

Он отметил, что бразильский доброволец учился и женился в России, а также принял православие и даже венчался. Кабанов обратил особое внимание на то, что солдат считает РФ своей Родиной. Правозащитник добавил, что иностранных участников СВО, включая бразильца, на исторической родине зачастую ожидает уголовное преследование.