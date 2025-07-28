«Россию считает Родиной»: СПЧ помешает выслать в Бразилию героя битвы за Авдеевку
Член СПЧ Кабанов обратится в МВД из-за угрозы депортации бразильского бойца СВО
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратится в МВД из-за появления сведений об угрозе депортации участника СВО из Бразилии, который принимал участие в интенсивных боях за Авдеевку. Об этом сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов в своём Telegram-канале и пообещал, что они с коллегами соберут более подробную информацию по данному вопросу.
«Эта ситуация нуждается в особом внимании и порядке рассмотрения. Мы говорим о нарушении решения президента РФ об упрощённом порядке получения российского гражданства для иностранных граждан, защищающих нашу страну на передовой», — пишет Кабанов.
Он отметил, что бразильский доброволец учился и женился в России, а также принял православие и даже венчался. Кабанов обратил особое внимание на то, что солдат считает РФ своей Родиной. Правозащитник добавил, что иностранных участников СВО, включая бразильца, на исторической родине зачастую ожидает уголовное преследование.
Напомним, паспорт РФ не может получить бразильскоий доброволлец, который уже долгое время служит в рядах Вооружённых сил России в зоне специальной операции. Боец уже несколько раз подавал документы на получение гражданства, но каждый раз получал отказ. По его словам, существует большая вероятность его депортации, хотя он хочет остаться в России со своей русской женой и дочерью.