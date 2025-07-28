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28 июля, 12:37

«Бьют ниже пояса»: Генерал-майор рассказал о жестокости снайперш ВСУ

Генерал-майор Липовой: Снайперши ВСУ намеренно стреляют ниже пояса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Женщины-снайперы в украинской армии проявляют особую жестокость к российским солдатам. Дамы из ВСУ сначала выводят из строя одного бойца, а затем уничтожают всех, кто пытается ему помочь. Об этом аif.ru рассказал генерал-майор Сергей Липовой.

«Они ведут себя крайне изощрённо, цинично, жестоко по отношению к нашим бойцам. Если кто-то из наших военнослужащих попадает в прицел снайперши, то она сразу не убивает, а ранит его, причём бьёт всё время ниже пояса с таким расчётом, чтобы к нему на помощь пришли его сослуживцы», — рассказал Липовой.

Сапёры и снайперы: В Харькове замечены наёмники из Австралии
Сапёры и снайперы: В Харькове замечены наёмники из Австралии

Ранее Life.ru рассказал, что украинские власти специально отозвали снайперов с фронта для дальнейшего использования в преступных провокациях. Обычно наши парни достаточно быстро обнаруживают и уничтожают замаскированных боевиков. Такие молниеносные реакции ВС РФ уничтожают все затраты Киева на подготовку и вооружение снайпера.

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Наталья Афонина
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