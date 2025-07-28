Женщины-снайперы в украинской армии проявляют особую жестокость к российским солдатам. Дамы из ВСУ сначала выводят из строя одного бойца, а затем уничтожают всех, кто пытается ему помочь. Об этом аif.ru рассказал генерал-майор Сергей Липовой.

«Они ведут себя крайне изощрённо, цинично, жестоко по отношению к нашим бойцам. Если кто-то из наших военнослужащих попадает в прицел снайперши, то она сразу не убивает, а ранит его, причём бьёт всё время ниже пояса с таким расчётом, чтобы к нему на помощь пришли его сослуживцы», — рассказал Липовой.