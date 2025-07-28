Крымский мост перекрыли, водителей просят сохранять спокойствие

Движение по Крымскому мосту временно остановлено, причины такого решения не указываются. Информация появилась в телеграм-канале Центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в тексте.