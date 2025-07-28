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28 июля, 12:26

Крымский мост перекрыли, водителей просят сохранять спокойствие

Обложка © ТАСС / Марина Бабанская

Обложка © ТАСС / Марина Бабанская

Движение по Крымскому мосту временно остановлено, причины такого решения не указываются. Информация появилась в телеграм-канале Центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в тексте.

СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Ранее Life.ru писал, что туристам предложили изучить альтернативные способы добраться до Крыма и обратно, чтобы избежать многочасовых пробок на Керченском мосту, среди них железнодорожное сообщение и сухопутный маршрут по побережью Азовского моря.

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Татьяна Миссуми
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