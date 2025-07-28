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Регион
28 июля, 12:54

В мессенджер МАХ внедряют антифрод-технологии для защиты пользователей

Обложка © freepik

Обложка © freepik

VK, разработчик национального мессенджера МАХ, начал интеграцию антифрод-технологий в платформу, чтобы гарантировать пользователям надёжную защиту от мошеннических действий. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Команде MAX планируют предоставить собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.

Этот шаг VK позволит выявлять аферистов, а также людей, которые совершают сомнительные действия под воздействием злоумышленников, чтобы приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведёт деньги преступникам.

Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения
Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения

Ранее сообщалось, что пользователи цифровой платформы MAX получат возможность осуществлять денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Уже в этом году пользователи мессенджера смогут переводить деньги в открытых чатах всего за несколько «кликов», обеспечивая быстрый и безопасный процесс.

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Анастасия Никонорова
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