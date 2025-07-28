В мессенджер МАХ внедряют антифрод-технологии для защиты пользователей
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VK, разработчик национального мессенджера МАХ, начал интеграцию антифрод-технологий в платформу, чтобы гарантировать пользователям надёжную защиту от мошеннических действий. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.
Команде MAX планируют предоставить собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.
Этот шаг VK позволит выявлять аферистов, а также людей, которые совершают сомнительные действия под воздействием злоумышленников, чтобы приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведёт деньги преступникам.
Ранее сообщалось, что пользователи цифровой платформы MAX получат возможность осуществлять денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Уже в этом году пользователи мессенджера смогут переводить деньги в открытых чатах всего за несколько «кликов», обеспечивая быстрый и безопасный процесс.