В мессенджер МАХ внедряют антифрод-технологии для защиты пользователей

VK, разработчик национального мессенджера МАХ, начал интеграцию антифрод-технологий в платформу, чтобы гарантировать пользователям надёжную защиту от мошеннических действий. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Команде MAX планируют предоставить собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.

Этот шаг VK позволит выявлять аферистов, а также людей, которые совершают сомнительные действия под воздействием злоумышленников, чтобы приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведёт деньги преступникам.