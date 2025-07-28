Пациент умер на операционном столе, пока врачи играли в музыкальное бинго

В США пациент скончался во время операции, пока врачи играли в музыкальную игру: медики не заметили, что у пациента упали жизненно важные показатели.

По данным HealthExec, 56-летний пациент приехал в клинику в Колорадо для удаления катаракты. Хирург по своему обыкновению включил музыку во время операции. Позже выяснилось, что вместе с коллегой-анестезиологом он играл в музыкальное бинго, отгадывая треки 70-х и 80-х. В этот-то момент состояние пациента и ухудшилось, но увлечённые игрой медики этого не заметили. Мужчина умер.

Супруга умершего пациента подала в суд. Хирург утверждал, что виновато не бинго, а анестезиолог: якобы он отключил монитор, на котором отображались показатели мужчины. По данным СМИ, дело всё же было урегулировано в досудебном порядке.