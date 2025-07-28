В пользу провокаторов: Эксперты объяснили Life.ru ситуацию с артиллерией ВС РФ у Запорожья

Запорожье обстреливать мы не будем. Мы приближаемся к Запорожью, мы его будем окружать и будем выдавливать оттуда бандеровские части. Мы не разрушаем украинские города, тем более там живут мирные жители. Поэтому разговоры о том, что мы будем стрелять в Запорожье, это разговоры в пользу провокаторов. Нам будет добраться к границам Запорожья непросто. Всегда сложно, когда противник сопротивляется, стреляет и убивает своих.