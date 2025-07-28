В пользу провокаторов: Эксперты объяснили Life.ru ситуацию с артиллерией ВС РФ у Запорожья
Эксперт Литовкин: Российская артиллерия не будет обстреливать Запорожье
Вид на Запорожье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex
Российские подразделения уже находятся от Запорожья на расстоянии, с которого можно вести артиллерийский огонь. Однако Армия России не ведёт неизбирательных обстрелов, разрушая крупные города, в которых находится множество мирных жителей. Об этом в разговоре с Life.ru заявили военные эксперты: капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин и полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя сообщения СМИ о том, что ВС РФ вскоре выйдут на рабочую для артиллерии дистанцию.
По некоторым данным, до Запорожья осталось всего 40–50 километров. Уже сейчас возможна стрельба дальнобойной артиллерии, например систем типа «Малка» или реактивных систем «Смерч», которые недавно прошли модернизацию. Реальные боевые действия ведутся на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.
Аналитик добавил, что ставленники киевского режима в Запорожье уже могут спешно решать вопрос об эвакуации населения. Кроме того, противник может попытаться подорвать водохранилище, как сделал это с Каховской ГЭС, поэтому не стоит исключать никаких ходов врага.
«Кстати, стоит помнить: это наш регион. Все забывают, что мы его освобождаем, а не захватываем», — подчеркнул наш собеседник.
Запорожье обстреливать мы не будем. Мы приближаемся к Запорожью, мы его будем окружать и будем выдавливать оттуда бандеровские части. Мы не разрушаем украинские города, тем более там живут мирные жители. Поэтому разговоры о том, что мы будем стрелять в Запорожье, это разговоры в пользу провокаторов. Нам будет добраться к границам Запорожья непросто. Всегда сложно, когда противник сопротивляется, стреляет и убивает своих.
Хороший пример тому, как ВС РФ выбивают противника из Запорожья, стал известен сегодня. Армия России нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ на острове Хортица (находится в городской черте). В атаке был задействован беспилотник «Герань-2».