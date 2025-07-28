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28 июля, 14:04

И снова не Украина: Политолог назвал вероятного члена НАТО после Австрии

Политолог Коновалов: Швейцария может вступить в НАТО после Австрии

НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Швейцария может вступить в НАТО после Австрии, полагает политолог Иван Коновалов. По его словам, в текущей ситуации присоединение Вены к антироссийскому военному блоку является весьма вероятным сценарием, поскольку ранее Финляндия и Швеция аналогичным образом отказались от нейтралитета. Однако вопрос о целесообразности данного решения остаётся открытым.

«Но есть и швейцарский фактор. Принятие Австрии в члены НАТО может помочь и Швейцарию затолкнуть в альянс. А вот этого бы по-настоящему хотели и Евросоюз, и НАТО», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

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Напомним, в Австрии собираются обсудить возможность отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер, признав при этом, что вступление в военный блок пока не находит широкой поддержки в стране.

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Борис Эльфанд
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