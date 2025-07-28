16-летние убийцы обмазали авто россиянина смертельным ядом и 2 дня ждали, пока он умрёт

В Новосибирске два подростка попытались совершить убийство. Для этого они обмазали смертельным ядом машину потенциальной жертвы. Довести до конца свой замысел несовершеннолетние не успели, их задержали, сообщает СУ СКР по региону.

«В дневное время 26 июля 2025 года двое несовершеннолетних, действуя группой лиц по предварительному сговору, желая совершить убийство мужчины, нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида принадлежащего ему автомобиля ядовитую смесь. Довести умысел на убийство до конца им не удалось», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, возраст подозреваемых — 16 лет. Обработали они авто 24 июля. Подростки рассчитывали, что владелец машины дотронется до ядовитого состава и скончается. Их задержали спустя два дня. Сейчас «киллеров» отправили в СИЗО сроком до 26 сентября. Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ