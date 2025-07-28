Слюсарь подал документы для участия в выборах губернатора Ростовской области
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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подал документы в избирком для участия в выборах главы региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Моя задача и задача моей команды — сохранить всё лучшее и создавать новые возможности для развития, чтобы люди на Дону жили с уверенностью в завтрашнем дне. Надеюсь на вашу поддержку в сентябре, уважаемые земляки. Впереди много работы. Уверен — вместе мы справимся», — написал он.
По данным пресс-службы областной избирательной комиссии, среди поданных бумаг есть листы поддержки с подписями 239 депутатов муниципальных органов.
Ранее Life.ru сообщал, что избирательная комиссия Курской области официально зарегистрировала Александра Хинштейна в качестве кандидата на должность губернатора региона. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Хинштейн подчеркнул, что, независимо от результатов выборов, планирует продолжать работу на благо Курской области.