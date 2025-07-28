Слюсарь подал документы для участия в выборах губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подал документы в избирком для участия в выборах главы региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Моя задача и задача моей команды — сохранить всё лучшее и создавать новые возможности для развития, чтобы люди на Дону жили с уверенностью в завтрашнем дне. Надеюсь на вашу поддержку в сентябре, уважаемые земляки. Впереди много работы. Уверен — вместе мы справимся», — написал он.

По данным пресс-службы областной избирательной комиссии, среди поданных бумаг есть листы поддержки с подписями 239 депутатов муниципальных органов.