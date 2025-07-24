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Регион
24 июля, 15:36

Хинштейн официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала Александра Хинштейна кандидатом на пост губернатора региона. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале. Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

«Регистрация даёт право приступить к избирательной кампании. Но самой главной моей задачей была и остаётся помощь жителям: слышать тревоги людей, вместе решать их проблемы», — подчеркнул Хинштейн.

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Он также заявил, что независимо от итогов голосования в сентябре, намерен продолжать работать в интересах Курской области.

«Нам всем важно сегодня действовать вместе — рука об руку — на благо региона», — указал врио губернатора.

Александр Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря 2024 года указом президента России. До этого он занимал должность депутата Государственной думы от партии «Единая Россия», возглавлял комитет по информационной политике и активно занимался законотворчеством, в том числе в сфере цифровой безопасности и СМИ.

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Марина Фещенко
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