Хинштейн официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала Александра Хинштейна кандидатом на пост губернатора региона. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале. Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
«Регистрация даёт право приступить к избирательной кампании. Но самой главной моей задачей была и остаётся помощь жителям: слышать тревоги людей, вместе решать их проблемы», — подчеркнул Хинштейн.
Он также заявил, что независимо от итогов голосования в сентябре, намерен продолжать работать в интересах Курской области.
«Нам всем важно сегодня действовать вместе — рука об руку — на благо региона», — указал врио губернатора.
Александр Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря 2024 года указом президента России. До этого он занимал должность депутата Государственной думы от партии «Единая Россия», возглавлял комитет по информационной политике и активно занимался законотворчеством, в том числе в сфере цифровой безопасности и СМИ.