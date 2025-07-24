Хинштейн официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы Курской области

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала Александра Хинштейна кандидатом на пост губернатора региона. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале. Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

«Регистрация даёт право приступить к избирательной кампании. Но самой главной моей задачей была и остаётся помощь жителям: слышать тревоги людей, вместе решать их проблемы», — подчеркнул Хинштейн.

Он также заявил, что независимо от итогов голосования в сентябре, намерен продолжать работать в интересах Курской области.

«Нам всем важно сегодня действовать вместе — рука об руку — на благо региона», — указал врио губернатора.