Хинштейн рассказал о смятении после назначения врио главы Курской области
Александр Хинштейн признался, что испытывал чувство смятения, когда был назначен на должность временно исполняющего обязанности Курской области. Он отметил, что принял руководство регионом со множеством экономических проблем.
«Когда пришёл в область, был в смятении. Льготные лекарства, проваленные нацпроекты, 151 семья участников [военной операции] с июля не получила выплаты, [футбольный клуб] «Авангард» на грани банкротства», — приводит слова чиновника РБК.
По словам Хинштейна, главные проблемы удалось решить, но нельзя сказать, что ситуация кардинально изменилась, в том числе из-за дефицита бюджета. Также врио главы региона признался, что не видел такого, чтобы стоимость сооружений начиналась от 2,3 миллиарда рублей, а потом вырастала до 9 млрд. Ситуация, когда проектная документация уходит на экспертизу и полностью переделывается уже после начала строительства, лично для него в новинку, отметил Хинштейн.
Напомним, 6 декабря Алексей Смирнов ушёл в отставку с поста главы Курской области в связи с переходом на другое место работы. 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора. Глава государства отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Хинштейн заявил о готовности жить на работе ради курян.
ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин