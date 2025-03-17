Хинштейн рассказал о смятении после назначения врио главы Курской области

По словам Хинштейна, главные проблемы удалось решить, но нельзя сказать, что ситуация кардинально изменилась, в том числе из-за дефицита бюджета. Также врио главы региона признался, что не видел такого, чтобы стоимость сооружений начиналась от 2,3 миллиарда рублей, а потом вырастала до 9 млрд. Ситуация, когда проектная документация уходит на экспертизу и полностью переделывается уже после начала строительства, лично для него в новинку, отметил Хинштейн.