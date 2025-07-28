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Регион
28 июля, 15:02

«Постеснялся»: Лавров вспомнил, как экс-глава МИД Австрии пригласил его «выйти покурить»

Лавров рассказал о забавной беседе с экс-главой МИД Австрии Шалленбергом

Сергей Лавров и экс-глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА

Сергей Лавров и экс-глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА

В своё время бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг был вынужден пригласить своего российского коллегу Сергея Лаврова «выйти покурить», чтобы пообщаться без представителей СМИ. О забавной истории рассказал сам глава МИД РФ, выступая на форуме «Территория смыслов».

«...Шалленберг на каком-то международном мероприятии попросил о встрече, но постеснялся сделать это под камерами. Пригласил меня выйти покурить, ну, пошли, поговорили» — цитирует дипломата URA.ru.

Напомним, Александер Шалленберг был главой МИД Австрии с 2019 года. Министр ушёл с поста 3 марта 2025 года, его сменила Беате Майнль-Райзингер.

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Ранее Сергей Лавров рассказал, какую именно фразу произнёс на саммите БРИКС в Казани, когда ему на ногу наступила девушка. По словам главы МИД РФ, он сказал, что скоро выйдет покурить, решив, что это кокетство. Зал зашумел и зааплодировал после признания дипломата.

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Борис Эльфанд
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