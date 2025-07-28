«Постеснялся»: Лавров вспомнил, как экс-глава МИД Австрии пригласил его «выйти покурить»

В своё время бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг был вынужден пригласить своего российского коллегу Сергея Лаврова «выйти покурить», чтобы пообщаться без представителей СМИ. О забавной истории рассказал сам глава МИД РФ, выступая на форуме «Территория смыслов».

«...Шалленберг на каком-то международном мероприятии попросил о встрече, но постеснялся сделать это под камерами. Пригласил меня выйти покурить, ну, пошли, поговорили» — цитирует дипломата URA.ru.

Напомним, Александер Шалленберг был главой МИД Австрии с 2019 года. Министр ушёл с поста 3 марта 2025 года, его сменила Беате Майнль-Райзингер.