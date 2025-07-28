«Идите варите борщ!»: Муж Кудрявцевой обратился к «убогим» комментаторам после слов про альфонса
Муж Леры Кудрявцевой назвал убогими тех, кто считает его альфонсом
Макаров и Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igor_makarov25
Бывший хоккеист Игорь Макаров пришёл в ярость, когда в соцсети подписчики назвали его альфонсом, сидящим на шее жены, телеведущей Леры Кудрявцевой. Последнее время у пары не всё гладко, супруги обмениваются нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга. Макаров всё чаще заводится с полоборота, когда речь заходит о его семейной жизни.
«Товарищи несчастные люди! Можно заняться вам своими делами! Мы разберёмся как-то сами! Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккее 30 лет и заработал на два дома и 3 квартиры…а вы, убогие, идите варите борщ на трёхметровой кухне!» — написал бывший спортсмен.
Фанаты Макарова были шокированы его оскорблениями и дали ему ответку, мол, только такой «убогий» хоккеист может опускаться до подобных выпадов. А кто-то из поклонников просто посмеялся, снова посочувствовав Кудрявцевой и оценив её терпение по отношению к такому хаму.
Напомним, недавно телеведущая Лера Кудрявцева в соцсетях призналась, что находится на грани срыва из-за бесконечных реабилитаций, кодировок и визитов к врачам. Она подчеркнула, что старается оградить дочь от семейных проблем. «Уже просто успокойся и молчи», — публично «заткнул» свою жену экс-хоккеист Игорь Макаров. Он заявил в соцсети, что его раздражает «нытьё» Леры.