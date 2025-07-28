Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 15:21

«Идите варите борщ!»: Муж Кудрявцевой обратился к «убогим» комментаторам после слов про альфонса

Муж Леры Кудрявцевой назвал убогими тех, кто считает его альфонсом

Макаров и Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igor_makarov25

Макаров и Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igor_makarov25

Бывший хоккеист Игорь Макаров пришёл в ярость, когда в соцсети подписчики назвали его альфонсом, сидящим на шее жены, телеведущей Леры Кудрявцевой. Последнее время у пары не всё гладко, супруги обмениваются нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга. Макаров всё чаще заводится с полоборота, когда речь заходит о его семейной жизни.

«Товарищи несчастные люди! Можно заняться вам своими делами! Мы разберёмся как-то сами! Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккее 30 лет и заработал на два дома и 3 квартиры…а вы, убогие, идите варите борщ на трёхметровой кухне!» — написал бывший спортсмен.

Фанаты Макарова были шокированы его оскорблениями и дали ему ответку, мол, только такой «убогий» хоккеист может опускаться до подобных выпадов. А кто-то из поклонников просто посмеялся, снова посочувствовав Кудрявцевой и оценив её терпение по отношению к такому хаму.

«Опирается на эмоции»: Астролог объяснил причины алкоголизма мужа Кудрявцевой
«Опирается на эмоции»: Астролог объяснил причины алкоголизма мужа Кудрявцевой

Напомним, недавно телеведущая Лера Кудрявцева в соцсетях призналась, что находится на грани срыва из-за бесконечных реабилитаций, кодировок и визитов к врачам. Она подчеркнула, что старается оградить дочь от семейных проблем. «Уже просто успокойся и молчи», — публично «заткнул» свою жену экс-хоккеист Игорь Макаров. Он заявил в соцсети, что его раздражает «нытьё» Леры.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Лера Кудрявцева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar