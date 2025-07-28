«Идите варите борщ!»: Муж Кудрявцевой обратился к «убогим» комментаторам после слов про альфонса

Бывший хоккеист Игорь Макаров пришёл в ярость, когда в соцсети подписчики назвали его альфонсом, сидящим на шее жены, телеведущей Леры Кудрявцевой. Последнее время у пары не всё гладко, супруги обмениваются нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга. Макаров всё чаще заводится с полоборота, когда речь заходит о его семейной жизни.

«Товарищи несчастные люди! Можно заняться вам своими делами! Мы разберёмся как-то сами! Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккее 30 лет и заработал на два дома и 3 квартиры…а вы, убогие, идите варите борщ на трёхметровой кухне!» — написал бывший спортсмен.