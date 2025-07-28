«Крепкий и долговечный»: Брак Игоря Крутого сравнили с дорогим коньяком

Народный артист России Игорь Крутой вот уже 30 лет счастлив в браке со второй женой Ольгой. Они действуют как настоящая команда, большие друзья и надёжные партнёры, уверена сваха Анна Осипова. По её словам, крепкий и долговечный союз композитора основан на доверии и вере супругов друг в друга.

«Игорь и Ольга — красивая пара, а с возрастом становятся всё интереснее, как дорогой выдержанный коньяк: Ольга — воплощение стиля и женственности, Игорь — воплощение надёжности и спокойствия», — отметила собеседница портала «Страсти».

Эксперт также подчеркнула, что Крутой не просто талантливый, а поцелованный Богом музыкант, которому дарована возможность создавать для людей прекрасные и вдохновляющие композиции. Не даром у пианиста рождаются культовые хиты, которые долгие годы живут в репертуаре больших артистов.