«Крепкий и долговечный»: Брак Игоря Крутого сравнили с дорогим коньяком
Сваха Осипова: Игорь Крутой уже 30 лет счастлив в браке с супругой Ольгой
Игорь Крутой с супругой Ольгой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / olgakroutoi
Народный артист России Игорь Крутой вот уже 30 лет счастлив в браке со второй женой Ольгой. Они действуют как настоящая команда, большие друзья и надёжные партнёры, уверена сваха Анна Осипова. По её словам, крепкий и долговечный союз композитора основан на доверии и вере супругов друг в друга.
«Игорь и Ольга — красивая пара, а с возрастом становятся всё интереснее, как дорогой выдержанный коньяк: Ольга — воплощение стиля и женственности, Игорь — воплощение надёжности и спокойствия», — отметила собеседница портала «Страсти».
Эксперт также подчеркнула, что Крутой не просто талантливый, а поцелованный Богом музыкант, которому дарована возможность создавать для людей прекрасные и вдохновляющие композиции. Не даром у пианиста рождаются культовые хиты, которые долгие годы живут в репертуаре больших артистов.
К слову, одним из таких артистов является Филипп Киркоров, который недавно сделал откровенное признание. Оказалось, что в суровом мире шоу-бизнеса у поп-короля есть лишь один настоящий друг. Певец подчеркнул, что композитор Игорь Крутой — тот самый человек, в чьей поддержке он всегда уверен на все сто процентов.