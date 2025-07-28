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28 июля, 15:14

Психиатр Стежков назвал болезни, при которых нельзя получить водительские права

Психиатр Стежков: Люди с аномалией цветового зрения не смогут получить права

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Существует перечень заболеваний и состояний, при которых получение водительских прав невозможно. Этот список недавно был обновлён и вступит в силу с 1 сентября. Об этом рассказал психиатр Дмитрий Стежков, пишет kp.ru.

В список входят психические расстройства, такие как шизофрения, умственная отсталость, деменция, а также расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков; эпилепсия; болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию (неспособность различать цвета).

Теперь в этот список добавили «общие расстройства психологического развития», а ахроматопсию заменили на более широкое понятие «аномалии цветового зрения». Согласно международной классификации, к «общим расстройствам психологического развития» относятся аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и ряд других заболеваний, которые влияют на взаимодействие человека с окружающим миром.

По словам психиатра Дмитрия Стежкова, включение аутизма в список медицинских противопоказаний является формальностью. На практике люди с таким диагнозом находятся под наблюдением врача, который решает, могут ли они управлять автомобилем.

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Ранее адвокатов Михаил Салкин рассказал что основанием для отказа в выдаче справки для получения водительского удостоверения являются заболевания связанные с зависимостью от наркотических и психоактивных веществ, а также очевидные состояния, такие как слепота, некоторые виды эпилепсии и ряд других заболеваний, которые повышают риск аварийных ситуаций.

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Анастасия Никонорова
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