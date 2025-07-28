Психиатр Стежков назвал болезни, при которых нельзя получить водительские права

Существует перечень заболеваний и состояний, при которых получение водительских прав невозможно. Этот список недавно был обновлён и вступит в силу с 1 сентября. Об этом рассказал психиатр Дмитрий Стежков, пишет kp.ru.

В список входят психические расстройства, такие как шизофрения, умственная отсталость, деменция, а также расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков; эпилепсия; болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию (неспособность различать цвета).

Теперь в этот список добавили «общие расстройства психологического развития», а ахроматопсию заменили на более широкое понятие «аномалии цветового зрения». Согласно международной классификации, к «общим расстройствам психологического развития» относятся аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и ряд других заболеваний, которые влияют на взаимодействие человека с окружающим миром.

По словам психиатра Дмитрия Стежкова, включение аутизма в список медицинских противопоказаний является формальностью. На практике люди с таким диагнозом находятся под наблюдением врача, который решает, могут ли они управлять автомобилем.