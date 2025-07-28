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Регион
28 июля, 15:31

Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве в 2020 году. Фото © ТАСС/POOL/EPA

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве в 2020 году. Фото © ТАСС/POOL/EPA

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле. Лидеры обсудили напряжённую обстановку на Ближнем Востоке.

«С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов», — говорится в сообщении.

Президент России, в частности, подчеркнул важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также заявил Нетаньяху о готовности к содействию в поиске переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы.

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Кстати, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о выдвижении президента США на Нобелевскую премию мира. По его словам, Трамп заслуживает признания за вклад в укрепление стабильности и безопасности, прежде всего на ближневосточном направлении.

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Александра Вишнякова
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