Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле. Лидеры обсудили напряжённую обстановку на Ближнем Востоке.

«С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов», — говорится в сообщении.

Президент России, в частности, подчеркнул важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также заявил Нетаньяху о готовности к содействию в поиске переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы.