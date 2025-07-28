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Регион
28 июля, 15:51

Митрополит Тихон: Крещение Руси – общий праздник для России и Украины

Обложка © ТАСС/Мальгавко Сергей

Обложка © ТАСС/Мальгавко Сергей

Крещение Руси является общим праздником для Украины и России. Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Он выразил уверенность в том, что оба народа вновь объединятся.

«Это наш общий праздник, что бы они (на Украине — Прим. Life.ru) о нас ни думали и как бы ни относились. Мы переживаем сегодня тяжелейшие и, может быть, самые трагические за последние многие десятилетия события нашей истории», — сказал Тихон журналистам.

День Крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил отмечать этот день как великий праздник. В 2010 году он был установлен как государственная памятная дата.

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Сегодня патриарх Кирилл провёл божественную службу в Успенском соборе Московского Кремля, после чего состоялся крестный ход с частицами мощей святого Владимира к памятнику Крестителю Руси на Боровицкой площади. Владыка отметил, что сила владимирова крещения подтверждается тем, с какой злобой враги пытаются разрушить духовное единство народа, созданное князем Владимиром.

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Анастасия Никонорова
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