Митрополит Тихон: Крещение Руси – общий праздник для России и Украины
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Крещение Руси является общим праздником для Украины и России. Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Он выразил уверенность в том, что оба народа вновь объединятся.
«Это наш общий праздник, что бы они (на Украине — Прим. Life.ru) о нас ни думали и как бы ни относились. Мы переживаем сегодня тяжелейшие и, может быть, самые трагические за последние многие десятилетия события нашей истории», — сказал Тихон журналистам.
День Крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил отмечать этот день как великий праздник. В 2010 году он был установлен как государственная памятная дата.
Сегодня патриарх Кирилл провёл божественную службу в Успенском соборе Московского Кремля, после чего состоялся крестный ход с частицами мощей святого Владимира к памятнику Крестителю Руси на Боровицкой площади. Владыка отметил, что сила владимирова крещения подтверждается тем, с какой злобой враги пытаются разрушить духовное единство народа, созданное князем Владимиром.