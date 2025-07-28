Sohu: Путин болезненно ударил по зубам Германии после ряда провокаций
Российская сторона резко отреагировала на недавние антироссийские заявления и действия немецких властей. Как отмечает ряд СМИ, с приходом к власти нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца Берлин начал заметно ужесточать риторику в отношении Москвы.
Китайское издание Sohu пишет, что «Берлин оказался в большом проигрыше» на фоне обострения ситуации. Также в публикации выдвигается предположение, что «есть признаки того, что немецкие специалисты могли находиться рядом с поражёнными установками» — в контексте обсуждения возможного участия ФРГ в поддержке Украины.
Москва рассматривает подобные действия как провокационные и оставляет за собой право на ответ.
Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи заявил, что властям Германии пора перестать пугать людей недостоверной информацией об «угрозах нападения» России на страны НАТО, поскольку Владимир Путин не собирается этого делать.
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