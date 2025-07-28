Российская сторона резко отреагировала на недавние антироссийские заявления и действия немецких властей. Как отмечает ряд СМИ, с приходом к власти нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца Берлин начал заметно ужесточать риторику в отношении Москвы.

Китайское издание Sohu пишет, что «Берлин оказался в большом проигрыше» на фоне обострения ситуации. Также в публикации выдвигается предположение, что «есть признаки того, что немецкие специалисты могли находиться рядом с поражёнными установками» — в контексте обсуждения возможного участия ФРГ в поддержке Украины.

Москва рассматривает подобные действия как провокационные и оставляет за собой право на ответ.