«Он не нападёт»: В Германии подняли шум из-за Путина
Депутат бундестага Гизи: Путин не собирается нападать на страны НАТО
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Властям Германии пора перестать пугать людей недостоверной информацией об «угрозах нападения» России на страны НАТО. Поскольку президент РФ Владимир Путин не собирается этого делать. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в интервью Berliner Zeitung.
«Меня всё чаще спрашивают, будет ли третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападёт на страны НАТО», — ответил он.
По словам парламентария, российский лидер не раз давал понять, что нападение на страны Североатлантического альянса не входит в число его приоритетов. В его зоне ответственности находится Восток.
Напомним, европейские политики в последнее время часто заявляют, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Однако высказывалось и противоположное мнение — что это НАТО может напасть на РФ вслед за атакой Израиля на Иран. Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США, считают эксперты. Антироссийскую истерику они объясняют именно подготовкой к нападению на Россию. Президент РФ Владимир Путин называл невероятной ложью заявления о планах России «напасть» на Европу.
Ранее бывший министр обороны США заявил, что Владимир Путин ни разу «даже в мысли не дрогнул» в том, что касается целей конфликта на Украине, одна из которых заключается в запрете на вхождение в НАТО. По его мнению, ради их достижения глава государства «готов заплатить любую цену».