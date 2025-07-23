Властям Германии пора перестать пугать людей недостоверной информацией об «угрозах нападения» России на страны НАТО. Поскольку президент РФ Владимир Путин не собирается этого делать. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в интервью Berliner Zeitung.

«Меня всё чаще спрашивают, будет ли третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападёт на страны НАТО», — ответил он.

По словам парламентария, российский лидер не раз давал понять, что нападение на страны Североатлантического альянса не входит в число его приоритетов. В его зоне ответственности находится Восток.